Васильев - о выходе Жараускайте из гражданства РФ: Ее результаты не впечатляли

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на выход из гражданства РФ Лидии Жураускайте. Спортсменка родилась в Мурманске.

«Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты не впечатляли. Не думаю, что это ощутимая потер

я для нас. Тем более у нас достаточное количество своих спортсменов, которых надо раскрывать», - приводит слова Васильева «СЭ».

Напомним, что в конце 2021 года Жираускайте приняла решение сменить гражданство и выступать за Литву на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

Стоит отметить, что прадед спортсменки был литовцем, поэтому гражданство Литвы может быть восстановлено, если отказаться от российского паспорта.