Губерниев - об отказавшейся от паспорта РФ Жараускайте: Имеет на это полное право

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ от гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Спортсменка родилась в Мурманске.

«У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю. Потеря ли это? Вряд ли», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что в конце 2021 года Жираускайте приняла решение сменить гражданство и выступать за Литву на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

Стоит отметить, что прадед спортсменки был литовцем, поэтому гражданство Литвы может быть восстановлено, если отказаться от российского паспорта.