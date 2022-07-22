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Губерниев - об отказавшейся от паспорта РФ Жараускайте: Имеет на это полное право

Биатлонистка приняла решение выступать за Литву.
22 июля 2022 11:45

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ от гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Спортсменка родилась в Мурманске.

«У нее литовские корни, и она решила связать свою жизнь с Литвой. Имеет на это полное право. О такой биатлонистке я не знаю. Потеря ли это? Вряд ли», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что в конце 2021 года Жираускайте приняла решение сменить гражданство и выступать за Литву на Олимпиаде-2026, которая пройдет в Италии.

Стоит отметить, что прадед спортсменки был литовцем, поэтому гражданство Литвы может быть восстановлено, если отказаться от российского паспорта.

источник: «Спорт-Экспресс»
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