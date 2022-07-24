Гореева считает, что российских биатлонистов могут допустить к участию в Кубке мира 2022/23

Российская биатлонистка Анастоасия Гореева верит, что чиновники IBU все же допустят сборную России к участию в международных соревнованиях в следующем сзоне.

«Несмотря на отстранение российских спортсменов, мотивация никуда не пропала, потому что и у нас в России есть достойные соперники, на фоне которых еще нужно постараться выглядеть хорошо. И у нас все равно есть маленькая надежда, маленький шанс, что нас допустят», - приводит слова Гореевой «Чемпионат».

Напомним, с конца февраля 2022 год все российские биатлонисты согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных турнирах под эгидой IBU.

Из-за этого решения россияне вынуждены были досрочно завершить выступление на Кубке мира в сезоне 2021/22.