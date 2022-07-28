Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Норицын - об успехах Резцовой на Кубке мира: Ни в какую яму себя не загоняла

В прошлом сезоне биатлонистка расположилась на 20-м месте в Кубке мира
28 июля 2022 22:36
автор: Александр Бойченко

Тренер сборной России Виталий Норицын объяснил, почему Кристине Резцовой в прошлом сезоне удалось продемонстрировать высокий уровень конкуренции на Кубке мира.

«Перед летним чемпионатом России в Тюмени я сказал Кристине, что у нее 100 процентов будет одна из лучших скоростей на уровне сборной России. Даже если в плане стрельбы у неё были провальные старты, она могла немножко попереживать, но мы анализировали и двигались дальше. Ни в какую яму она себя не загоняла», — сказал Норицын «Чемпионату».

Отметим, что в прошлом сезоне Резцова стала двукратным олимпийским призером - в составе смешанной эстафеты она выиграла бронзовую медаль, а в классической серебряную. В общем зачете Кубка мира спортсменка расположилась на 20-й строчке, несмотря на то, что сборную России отстранили от трех оставшихся этапов Кубка мира.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Норицын - об успехах Резцовой на Кубке мира: Ни в какую яму себя не загоняла
В прошлом сезоне биатлонистка расположилась на 20-м месте в Кубке мира
28.07.2022 22:36
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Гореева считает, что российских биатлонистов могут допустить к участию в Кубке мира 2022/23
Спортсменка призналась, что верит в чудо.
24.07.2022 22:57
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев - об отказавшейся от паспорта РФ Жараускайте: Имеет на это полное право
Биатлонистка приняла решение выступать за Литву.
22.07.2022 11:45
Биатлон
Васильев - о выходе Жараускайте из гражданства РФ: Ее результаты не впечатляли
Биатлонистка приняла решение выступать за Литву.
22.07.2022 11:17
Биатлон
Путин подписал указ о выходе из гражданства России Жураускайте
Биатлонистка приняла решение выступать за Литву.
22.07.2022 11:00
Биатлон
Стало известно, когда IBU может снять санкции с российских биатлонистов
Очередное заседание конгресса организации пройдет в сентябре.
21.07.2022 16:52
Биатлон
автор: Александр Шульгин
IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского
Биатлонист разбился на вертолете «Робинсон».
19.07.2022 23:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев ждет ответа от Майгурова на подписание Нуждовым спонсорского контракта для СБР
Журналист оценил усилия вице-президента организации по привлечению партнеров.
19.07.2022 13:08
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Нуждов объявил о подписании крупнейшего спонсорского контракта в истории СБР
Второй стороной соглашения является крупная букмекерская контора.
19.07.2022 12:04
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Президент IBU выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Малиновского
Спортсмен стал жертвой авиакатастрофы.
17.07.2022 21:15
Биатлон
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Русский день в Лиге чемпионов! Черчесов разгромил словаков, Хайкин уничтожил североирландцев
В ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ-2022/23 «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал крупную победу над братиславским «Слованом» (4:1).
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика