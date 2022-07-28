Норицын - об успехах Резцовой на Кубке мира: Ни в какую яму себя не загоняла

Тренер сборной России Виталий Норицын объяснил, почему Кристине Резцовой в прошлом сезоне удалось продемонстрировать высокий уровень конкуренции на Кубке мира.

«Перед летним чемпионатом России в Тюмени я сказал Кристине, что у нее 100 процентов будет одна из лучших скоростей на уровне сборной России. Даже если в плане стрельбы у неё были провальные старты, она могла немножко попереживать, но мы анализировали и двигались дальше. Ни в какую яму она себя не загоняла», — сказал Норицын «Чемпионату».

Отметим, что в прошлом сезоне Резцова стала двукратным олимпийским призером - в составе смешанной эстафеты она выиграла бронзовую медаль, а в классической серебряную. В общем зачете Кубка мира спортсменка расположилась на 20-й строчке, несмотря на то, что сборную России отстранили от трех оставшихся этапов Кубка мира.