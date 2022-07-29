«Не вижу смысла с этим бороться». Норицын - о смене спортивного гражданства

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о современной тенденции менять спортивное гражданство на фоне отстранения отечественных атлетов от международных соревнований.

«Во время спортивной карьеры я был без международного сезона и бегал на уровне Кубка России, но в другую сборную не перешёл. Мне в свое время предлагали поменять спортивное гражданство – я не поменял. Но у каждого человека своя жизнь, и ему решать, как ее строить. Я не вижу смысла бороться с этим», — сказал Норицын «Чемпионату».

В настоящее время сборная России отстранена от всех международных соревнований под эгидой IBU на неопределенный срок.