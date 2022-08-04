Вирер приедет на фестиваль Фуркада в сентябре

Титулованная итальянская биатлонистка Доротея Вирер примет участие в лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси.

Как сообщает Sport24.ru, на мероприятие также приглашены и подтвердили свое участие Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Марте Улсбю-Ройселанн из Норвегии и Маркета Давидова из Чехии.

Напомним, Вирер является обладательницей трех золотых наград чемпионатов мира и трех бронзовых медалей Олимпийских игр. Фуркад, в свою очередь, завершил карьеру в ранге пятикратного олимпийского чемпиона.