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Вирер приедет на фестиваль Фуркада в сентябре

Соревнования пройдут в Анси.
04 августа 2022 16:19
автор: Александр Шульгин

Титулованная итальянская биатлонистка Доротея Вирер примет участие в лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси.

Как сообщает Sport24.ru, на мероприятие также приглашены и подтвердили свое участие Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Марте Улсбю-Ройселанн из Норвегии и Маркета Давидова из Чехии.

Напомним, Вирер является обладательницей трех золотых наград чемпионатов мира и трех бронзовых медалей Олимпийских игр. Фуркад, в свою очередь, завершил карьеру в ранге пятикратного олимпийского чемпиона.

источник: Sport24.ru
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