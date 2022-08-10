Резцова не выступит на первых двух этапах Кубка содружества

Двукратный призер Олимпийских игр-2022 Кристина Резцова решила пропустить первые два этапа Кубка Содружества, которые состоятся в Сочи и Минске.

Об этом заявил тренер сборной ХМАО Евгений Редькин.

«У Кристины давно была спланирована подготовка к зимнему сезону, и она не стала ничего менять, стараясь подойти в хорошей форме именно зимой», — приводятся слова Редькина в телеграм-канале «Арена Урала».

Добавим, что на сегодняшний день неясна история с возможным допуском российских и белорусских биатлонистов на международные соревнования. Очередной конгресс IBU пройдет в сентябре, где будут решать этот вопрос.