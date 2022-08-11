Кандидат в президенты СБР Нуждов рад возвращению Бех в сборную России

Вице-президент СБР Алексей Нуждов прокомментировал возвращение в сборную России биатлонистки Екатерины Бех, ранее выступавшей за Украину.

«Хорошо воспринял ее приход. Она обратилась ко мне вместе со своим тренером, естественно, мы это предложение приняли. Катя нам не чужой человек, мы ее давно знаем, она проживает в Подмосковье, с детства занималась лыжными гонками. Мы давно знакомы, знаем ее с младых ногтей. Екатерина официально занесена в базу Союза биатлонистов России, тренируется у нас уже достаточно большое количество времени», - приводит слова Нуждова авторитетное российское СМИ.

Напомним, изначально Бех была россиянкой, однако в связи с большой конкуренцией в рядах российской женской команды в 2018 году приняла решение сменить российское гражданство на украинское и перейти в национальную команду этой страны.

В марте 2022 года спортсменка смогла покинуть Украину и вернулась в Россию.