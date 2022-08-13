Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру

Российская биатлонистка Татьяна Акимова приняла решение приостановить свою карьеру, сообщил тренер спортсменки Максим Кугаевский.
«Татьяна решила приостановить карьеру. Окончательно завершать ее она не хочет, пока взяла паузу», - приводит слова наставника крупное отечественное СМИ.
Напомним, Акимова не смогла принять участия в отборочных стартах на Олимпиаду в Пекине, поскольку пропустила контрольные гонки из-за проблем со здоровьем.
В 2018 году биатлонистка стала одной из двух представительниц России на Играх в Пхенчхане, однако не смогла побороться за награды.
Акимова является бронзовым призером чемпионата мира.