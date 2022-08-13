Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру

Норицын: думаю, что сборную России на Кубок мира в этом сезоне не пустят

Корреспондент «Чемпионата» сообщает: тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии и вошёл в группу Артёма Истомина, рассказал о готовности спортсменов к отстранению от международных стартов.