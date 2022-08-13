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Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру

Причиной могут быть проблемы со здоровьем.
13 августа 2022 17:37
автор: Александр Шульгин

Российская биатлонистка Татьяна Акимова приняла решение приостановить свою карьеру, сообщил тренер спортсменки Максим Кугаевский.

«Татьяна решила приостановить карьеру. Окончательно завершать ее она не хочет, пока взяла паузу», - приводит слова наставника крупное отечественное СМИ.

Напомним, Акимова не смогла принять участия в отборочных стартах на Олимпиаду в Пекине, поскольку пропустила контрольные гонки из-за проблем со здоровьем.

В 2018 году биатлонистка стала одной из двух представительниц России на Играх в Пхенчхане, однако не смогла побороться за награды.

Акимова является бронзовым призером чемпионата мира.

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