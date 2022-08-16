Губерниев об авторитете Майгурова в IBU: Гора родила мышь

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу СБР Виктора Майгурова за недостаточный авторитет в IBU.

«И еще по поводу отстранения биатлонистов! Сейчас понятно,что авторитета у СБР на международной арене не было и в помине, что особенно занимательно,учитывая высокий международный пост Майгурова всего несколько лет назад в IBU! Виктор работал первым вице-президентом организации… Гора родила мышь!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня стало известно о том, что руководство IBU рекомендовало конгрессу организации продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на предстоящем заседании в сентябре.