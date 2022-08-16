СБР выступил с заявлением по поводу продления отстранения россиян

СБР выступил с официальным заявлением по поводу продления отстранения российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

«Мы считаем, что сегодняшние рекомендации Исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения. Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, СБР подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам Конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Напомним, сегодня стало известно о том, что IBU рекомендовал конгрессу не допускать россиян до соревнований под своей эгидой в грядущем сезоне. Заседание конгресса пройдет 8 сентября.