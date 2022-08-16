Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СБР выступил с заявлением по поводу продления отстранения россиян

Российские биатлонисты, вероятнее всего, не выступят в новом сезоне.
16 августа 2022 18:41
автор: Александр Шульгин

СБР выступил с официальным заявлением по поводу продления отстранения российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях.

«Мы считаем, что сегодняшние рекомендации Исполкома IBU в отношении спортсменов России и Белоруссии так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения. Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, СБР подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам Конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Напомним, сегодня стало известно о том, что IBU рекомендовал конгрессу не допускать россиян до соревнований под своей эгидой в грядущем сезоне. Заседание конгресса пройдет 8 сентября.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
Это интересно:
СБР выступил с заявлением по поводу продления отстранения россиян
Российские биатлонисты, вероятнее всего, не выступят в новом сезоне.
16.08.2022 18:41
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев об авторитете Майгурова в IBU: Гора родила мышь
Отстранение российских биатлонистов хотят продлить.
16.08.2022 16:29
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Губерниев: IBU будет последней федерацией, кто допустит Россию до международных соревнований
Ближайший конгресс IBU состоится с 15 по 18 сентября в Зальцбурге.
16.08.2022 13:47
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Исполнительный комитет IBU выдал рекомендацию по продлению приостановки членства России и Белоруссии
Исполнительный комитет IBU выдал рекомендацию по продлению приостановки членства России и Белоруссии
Решение будет принимать конгресс организации.
16.08.2022 11:54
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру
Причиной могут быть проблемы со здоровьем.
13.08.2022 17:37
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Кандидат в президенты СБР Нуждов рад возвращению Бех в сборную России
Ранее спортсменка выступала за Украину.
11.08.2022 19:24
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Резцова не выступит на первых двух этапах Кубка содружества
Соревнования пройдут в Сочи и Минске.
10.08.2022 17:03
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Вирер приедет на фестиваль Фуркада в сентябре
Соревнования пройдут в Анси.
04.08.2022 16:19
Биатлон
автор: Александр Шульгин
«Не вижу смысла с этим бороться». Норицын - о смене спортивного гражданства
Многие отечественные атлеты не против выступать за другую сборную.
29.07.2022 10:11
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Норицын: думаю, что сборную России на Кубок мира в этом сезоне не пустят
Корреспондент «Чемпионата» сообщает: тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии и вошёл в группу Артёма Истомина, рассказал о готовности спортсменов к отстранению от международных стартов.
28.07.2022 23:52
Биатлон
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика