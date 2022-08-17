Васильев о продлении отстранения биатлонистов: Нужно пережить этот период

Двукратный олимпийский чемпион в биатлоне Дмитрий Васильев прокомментировал рекомендации IBU своему конгрессу продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на своем очередном заседании.

«Это просто повод сделать из мухи слона. Пытаются придумать гадость, а потом ее раскрутить до неимоверных размеров. Считаю, ко всему нужно относиться спокойно. Пережить этот период, не сокрушаться. Да, общая обстановка не совсем хорошая, но надо оставлять голову холодной и не опускаться до истерики. Каждый просто должен делать свое дело», - приводит слова Васильева RT.

Напомним, следующее заседание конгресса организации состоится 8 сентября. На нем будет принято окончательное решение по российским биатлонистам.