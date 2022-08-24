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Логинов и ряд других российских биатлонистов пропустят Кубок Содружества

Турнир пройдет в Сочи.
24 августа 2022 12:36
автор: Максим Скороходов

Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Анастасия Гореева, Ксения Довгая и Лариса Куклина пропустят первый в истории Кубок Содружества по летнему биатлону, сообщает пресс-служба СБР.

Причиной отсутствия Логинова называется болезнь. В отношении других официальной информации не сообщается. По слухам, большинство из них переболело коронавирусом.

Кубок Содружества состоится с 23 по 29 августа в Сочи. На нем российские биатлонисты будут соревноваться с белорусскими спортсменами.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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