Алимбекова из Белоруссии выиграла спринт на сочинском этапе Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей спринта на этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходят с 25 по 28 августа в Сочи.

Отметим, что 26-летняя спортсменка завершила дистанцию с результатом 21 минуту 43,7 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. На второй строчке расположилась Анастасия Шевченко (+0,5; без промахов). Тройку лучших замкнула Ирина Казакевич (+2,3; два промаха).

Ранее в мужском спринте победил Антон Бабиков.