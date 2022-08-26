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Анна Сола заявила, что не общается с Динарой Алимбековой

Белорусские спортсменки отстранены от участия в международных соревнованиях.
26 августа 2022 10:43
автор: Александр Шульгин

Белорусская биатлонистка Анна Сола призналась, что не поддерживает никаких отношений с Динарой Алимбековой.

«Мы не общаемся. Не хочу о ней даже говорить», - приводят слова Анны белорусские СМИ.

Добавим, что в эти дни в Сочи стартовал Кубок Содружества, в котором принимают участие российские и белорусские спортсмены.

На сентябрьском заседании конгресса IBU будет окончательно объявлено об участии россиян и белорусов в международных стартов, однако руководство организации ранее рекомендовало продлить санкции в отношении этих стран.

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