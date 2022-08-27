Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Алимбекова преодолела дистанцию за 21 минуту и 43,7 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Полсекунды ей уступила россиянка Анастасия Шевченко, не допустившая промахов и ставшая второй.

Совсем немного этим спортсменкам проиграла Ирина Казакевич, которая отстала от победительницы на 2,3 секунды с двумя штрафными кругами.

28 августа российские и белорусские биатлонистки побегут на роллерах масс-старт.