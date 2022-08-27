Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества

Шевченко уступила полсекунды.
27 августа 2022 12:48
автор: Максим Скороходов

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Алимбекова преодолела дистанцию за 21 минуту и 43,7 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Полсекунды ей уступила россиянка Анастасия Шевченко, не допустившая промахов и ставшая второй.

Совсем немного этим спортсменкам проиграла Ирина Казакевич, которая отстала от победительницы на 2,3 секунды с двумя штрафными кругами.

28 августа российские и белорусские биатлонистки побегут на роллерах масс-старт.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества
Шевченко уступила полсекунды.
27.08.2022 12:48
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Вагин стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества
Старт прошел в Сочи.
27.08.2022 11:48
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Анна Сола заявила, что не общается с Динарой Алимбековой
Белорусские спортсменки отстранены от участия в международных соревнованиях.
26.08.2022 10:43
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Алимбекова из Белоруссии выиграла спринт на сочинском этапе Кубка Содружества
На второй и третьей строчках расположились Анастасия Шевченко и Ирина Казакевич.
25.08.2022 15:00
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Бабиков стал победителем спринта на этапе Кубка Содружества в Сочи
25.08.2022 13:44
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Логинов и ряд других российских биатлонистов пропустят Кубок Содружества
Турнир пройдет в Сочи.
24.08.2022 12:36
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Васильев о продлении отстранения биатлонистов: Нужно пережить этот период
Вероятнее всего, россияне полностью пропустят новый сезон.
17.08.2022 09:49
Биатлон
автор: Александр Шульгин
СБР выступил с заявлением по поводу продления отстранения россиян
Российские биатлонисты, вероятнее всего, не выступят в новом сезоне.
16.08.2022 18:41
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев об авторитете Майгурова в IBU: Гора родила мышь
Отстранение российских биатлонистов хотят продлить.
16.08.2022 16:29
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Губерниев: IBU будет последней федерацией, кто допустит Россию до международных соревнований
Ближайший конгресс IBU состоится с 15 по 18 сентября в Зальцбурге.
16.08.2022 13:47
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций
Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.
Кубок мира по хоккею будет. Но кому он нужен без Капризова, Овечкина и других русских звезд?
НХЛ твердо намерена вернуться к проведению Кубков мира.
Лига чемпионов — без России и без россиян. Как Никита Хайкин не смог пройти загребское «Динамо»
Загребское «Динамо» не пустило «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным в групповой турнир Лиги чемпионов, победив в ответном матче раунда плей-офф в дополнительное время (4:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика