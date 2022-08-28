Вирер выиграла гала-масс-старт на чемпионате мира по летнему биатлону

Доротея Вирер заняла первое место в гала-масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону.
Отметим, что 32-летняя итальянка допустила один промах на огневых рубежах. Вирер финишировала с результатом 28 минут и 21,1 секунды.
Второе место заняла Денизе Херрман (+9,4) из Германии. Бронзовую медаль завоевала представительница Чехии Маркета Давидова (+30,9).
ЧМ-2022
Женщины.
Гала-масс-старт, 10 км
1. Доротея Вирер (Италия) – 28.21,1 (1).
2. Денизе Херрман (Германия) — +9,4 (1).
3. Маркета Давидова (Чехия) +30,9 (2)....
Напомним, что масс-старт на Кубке Содружества в Сочи выиграла Ирина Казакевич.
источник: «Советский спорт»