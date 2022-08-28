Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вирер выиграла гала-масс-старт на чемпионате мира по летнему биатлону

Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
28 августа 2022 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Доротея Вирер заняла первое место в гала-масс-старте на чемпионате мира по летнему биатлону.

Отметим, что 32-летняя итальянка допустила один промах на огневых рубежах. Вирер финишировала с результатом 28 минут и 21,1 секунды.

Второе место заняла Денизе Херрман (+9,4) из Германии. Бронзовую медаль завоевала представительница Чехии Маркета Давидова (+30,9).

ЧМ-2022

Женщины.

Гала-масс-старт, 10 км

1. Доротея Вирер (Италия) – 28.21,1 (1).

2. Денизе Херрман (Германия) — +9,4 (1).

3. Маркета Давидова (Чехия) +30,9 (2)....

Напомним, что масс-старт на Кубке Содружества в Сочи выиграла Ирина Казакевич.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Вирер выиграла гала-масс-старт на чемпионате мира по летнему биатлону
Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
28.08.2022 15:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Казакевич выиграла гонку с общего старта на Кубке Содружества
Соревнования проходили с 25 по 28 августа в Сочи.
28.08.2022 13:35
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Бабиков выиграл масс-старт Кубка Содружества
Соревнования по летнему биатлону проходят в Сочи.
28.08.2022 11:36
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества
Шевченко уступила полсекунды.
27.08.2022 12:48
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Вагин стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества
Старт прошел в Сочи.
27.08.2022 11:48
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Анна Сола заявила, что не общается с Динарой Алимбековой
Белорусские спортсменки отстранены от участия в международных соревнованиях.
26.08.2022 10:43
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Алимбекова из Белоруссии выиграла спринт на сочинском этапе Кубка Содружества
На второй и третьей строчках расположились Анастасия Шевченко и Ирина Казакевич.
25.08.2022 15:00
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Бабиков стал победителем спринта на этапе Кубка Содружества в Сочи
25.08.2022 13:44
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Логинов и ряд других российских биатлонистов пропустят Кубок Содружества
Турнир пройдет в Сочи.
24.08.2022 12:36
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Васильев о продлении отстранения биатлонистов: Нужно пережить этот период
Вероятнее всего, россияне полностью пропустят новый сезон.
17.08.2022 09:49
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Теперь в «Урале» тонет Гончаренко. Как «Зенит» вернулся на первое место
В 7-м туре РПЛ чемпион страны крупно выиграл в Екатеринбурге (4:0) и снова возглавил таблицу чемпионата.
«Карпин проиграет в два мяча, возможно, даже всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону (28 августа, 19:45).
Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день
Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.
Трибуны трещат по швам, в раздевалках — потоп! Пять худших футбольных стадионов Европы
«Плеймейкер» рассказывает о самых непотребных аренах Старого Света, где играют в большой футбол.
Разгром в честь ухода Федуна! Как «Спартак» одержал крупную волевую победу в Воронеже
В 7-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскался победила в гостях «Факел» (4:1), проиграв первый тайм.
Зачем «Челси» такой Захарян? Как «Динамо» упустило в Нижнем перевес в два мяча
В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (2:2).
«Сделал два удара — и лег». Есть ли договорняки в UFC?
Хабиб договорился с Гейджи и красиво завершил карьеру, Макгрегор под заказ сложил Серроне за 40 секунд... «Плеймейкер» проверил обоснованность подозрений UFC в нечестной игре.
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика