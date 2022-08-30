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Президент Ассоциации биатлона США Кобб назначен генсекретарем IBU

Ранее с этой должности ушел Никлас Карлссон.
30 августа 2022 13:21
автор: Александр Бойченко

Глава Ассоциации биатлона США Макс Кобб назначен генеральным секретарем Международного союза биатлонистов (IBU).

Кобб займет свою новую должность в октябре и переедет в Зальцбург, чтобы работать полный рабочий день из штаб-квартиры IBU.

В сентябре завершится его срок в качестве члена Исполкома IBU, он покинет USBA, а также не будет баллотироваться на выборах в Исполком IBU и не будет баллотироваться в качестве кандидата на пост казначея организации.

Ранее должность генсекретаря IBU занимал Никлас Карлссон, который покинул свой пост в июне текущего года.

В конце прошлого сезона IBU принял решение отстранить российских и белорусских биатлонистов от международных турниров на неопределенный срок.

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