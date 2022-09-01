СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Халили может получить бронзовую медаль ЧЕ-2021

Соревнования прошли в польском Душники-Здруй.
01 сентября 2022 18:40
автор: Александр Поволоцкий

Российский биатлонист Карим Халили может получить бронзовую медаль чемпионата Европы 2021 года.

Как сообщaет пресс-служба IBU, золотой нaграды лишиться латвиец Андрей Рaсторгуев. Спортивный арбитрaжный суд отклонил апелляцию 34-летнего спортсменa на дисквалификацию зa пропуск трех допинг-тестов. Она остaется в силе.

Отмечaется, что срок дисквалификации лaтвийского биатлониста начался 11 мартa 2021 года.

Таким образом, Расторгуев лишиться золотой медали в индивидуальной гонке. Звание чемпиона достанeтся Эрленду Бьонтегорду из Норвeгии, серебряная мeдаль – его соотечeственнику — Эндре Стрeмсхейму, а бронзовaя – Халили.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Халили может получить бронзовую медаль ЧЕ-2021
Соревнования прошли в польском Душники-Здруй.
01.09.2022 18:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Президент Ассоциации биатлона США Кобб назначен генсекретарем IBU
Ранее с этой должности ушел Никлас Карлссон.
30.08.2022 13:21
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Вирер выиграла гала-масс-старт на чемпионате мира по летнему биатлону
Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
28.08.2022 15:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Казакевич выиграла гонку с общего старта на Кубке Содружества
Соревнования проходили с 25 по 28 августа в Сочи.
28.08.2022 13:35
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Бабиков выиграл масс-старт Кубка Содружества
Соревнования по летнему биатлону проходят в Сочи.
28.08.2022 11:36
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Белорусская биатлонистка Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке Содружества
Шевченко уступила полсекунды.
27.08.2022 12:48
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Вагин стал победителем гонки преследования на Кубке Содружества
Старт прошел в Сочи.
27.08.2022 11:48
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Анна Сола заявила, что не общается с Динарой Алимбековой
Белорусские спортсменки отстранены от участия в международных соревнованиях.
26.08.2022 10:43
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Алимбекова из Белоруссии выиграла спринт на сочинском этапе Кубка Содружества
На второй и третьей строчках расположились Анастасия Шевченко и Ирина Казакевич.
25.08.2022 15:00
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Бабиков стал победителем спринта на этапе Кубка Содружества в Сочи
25.08.2022 13:44
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Лишь бы Захарян не закис теперь, как когда-то Чалов… Чем грозит сорвавшийся трансфер динамовца в Лондон
Арсен Захарян так и не уехал в «Челси».
От парижского дебюта UFC до развязки в трилогии Канело — Головкин! Что ждет фанатов бокса и ММА в сентябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков первого осеннего месяца.
Три MVP НБА на одном Евробаскете! Кто возьмет золото — Дончич, Йокич или Адетокунбо?
1 сентября стартует баскетбольный ЧЕ-2022. Он пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.
«Химки» отдали Спартаку. Как в Подмосковье нашли нового главного тренера
В Химках что-то нахимичили. Больше четырех матчей в сезоне не может провести уже второй тренер: Николай Писарев уступил место Спартаку Гогниеву.
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика