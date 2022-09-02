Резцова пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Кристина Резцова приняла решение сняться с участия в этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Я довольно долго болела, поэтому сейчас нужно хорошенько восстановиться и провести полноценный горный сбор. Завтра вылетаю на сбор в Сочи до самого чемпионата России», - приводит слова спортсменки телеграм-канал СБР.

Напомним, в Белоруссии пройдет второй этап соревнований, которые стартовали в Сочи.

Резцова является двукратным призером Олимпийских игр в Пекине. Россиянка завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро - в классической.