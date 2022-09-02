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Резцова пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах

Спортсменка призналась, что не подготовилась к сезону должным образом.
02 сентября 2022 09:20
автор: Александр Шульгин

Российская биатлонистка Кристина Резцова приняла решение сняться с участия в этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Я довольно долго болела, поэтому сейчас нужно хорошенько восстановиться и провести полноценный горный сбор. Завтра вылетаю на сбор в Сочи до самого чемпионата России», - приводит слова спортсменки телеграм-канал СБР.

Напомним, в Белоруссии пройдет второй этап соревнований, которые стартовали в Сочи.

Резцова является двукратным призером Олимпийских игр в Пекине. Россиянка завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро - в классической.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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