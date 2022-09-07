Известна дата проведения второго тура выборов президента СБР

Стало известно, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России.
Как сообщил в своих социальных сетях глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, второй тур выборов главы организации пройдет 14 октября.
Напомним, что в ходе голосования 23 июня Виктор Майгуров набрал 35 голосов, а Алексей Нуждов - 18. Таким образом, действующей главы организации не хватило одного балла, чтобы переизбраться на новый срок.
Ранее сообщалось, что Майгуров и Нуждов договорились перенести выборы.
источник: «Советский спорт»