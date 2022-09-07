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Известна дата проведения второго тура выборов президента СБР

Российские биатлонисты пока отстранены от международных стартов.
07 сентября 2022 15:18
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России.

Как сообщил в своих социальных сетях глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, второй тур выборов главы организации пройдет 14 октября.

Напомним, что в ходе голосования 23 июня Виктор Майгуров набрал 35 голосов, а Алексей Нуждов - 18. Таким образом, действующей главы организации не хватило одного балла, чтобы переизбраться на новый срок.

Ранее сообщалось, что Майгуров и Нуждов договорились перенести выборы.

источник: «Советский спорт»
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