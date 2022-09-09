Губерниев обвинил Гараничева в лукавстве

Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев ответил Евгению Гараничеву.

Ранее российский биатлонист назвал Губерниева лицемером за то, что тот критиковал Гараничева в эфире, а не в лицо при встрече.

«Что касается слов Жени Гараничева, то он немного лукавит и знает об этом. Раньше он был сильным спортсменом, но время его ушло», - приводит слова Губерниева «Метарейтинг».

Напомним, что в ноябре Гараничев был сослан на Кубок IBU из-за неудовлетворительных результатов на Кубке мира, когда россиянин не попал в двух гонках даже в 70 сильнейших биатлонистов.