Губерниев назвал Гараничева не очень умным спортсменом

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает биатлониста Евгения Гараничева не очень умным спортсменом.

«Если спортсмен считает, что его должны все время хвалить, то это просто не очень умный спортсмен», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Гараничев в одном из интервью сказал, что Губерниев в глаза его только хвалил, а затем в прямом эфире отзывался нелицеприятно.

В ответ журналист заявил, что Гараничев был хорошим биатлонистом, но его время уже ушло.