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Губерниев назвал Гараничева не очень умным спортсменом

Между биатлонистом и комментатором завязалась пикировка.
09 сентября 2022 16:38
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает биатлониста Евгения Гараничева не очень умным спортсменом.

«Если спортсмен считает, что его должны все время хвалить, то это просто не очень умный спортсмен», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Гараничев в одном из интервью сказал, что Губерниев в глаза его только хвалил, а затем в прямом эфире отзывался нелицеприятно.

В ответ журналист заявил, что Гараничев был хорошим биатлонистом, но его время уже ушло.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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