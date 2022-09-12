Губерниев о смене Виролайнен спортивного гражданства: Нас и спрашивать никто не станет

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен может сменить спортивное гражданство на финское.

«Не будет никаких запросов, неужели непонятно? Виролайнен просто будет выступать за Финляндию, нас и спрашивать не станут», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что спортсменка всерьез рассматривает вариант выступлений за сборную Финляндии. Более того, Дарья уже принимает участие в летнем чемпионате Финляндии по биатлону и успела завоевать серебряную награду в индивидуальной гонке.

Прошлый сезон биатлонистка пропустила, находясь в декрете. Россиянка замужем за имеющим финские корни Романом Виролайненом.