Стал известен размер призовых на чемпионат и Кубок России в сезоне-2022/23

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале назвал размер призовых денег на чемпионат и Кубок страны в сезоне-2022/23.

Организация выделила более 20 миллионов рублей призовых на чемпионат и Кубок России у мужчин и женщин. Более 9 млн рублей - на Первенство России и Всероссийские соревнования у юниоров и юниорок. Также 30 млн рублей - на выплаты региональным федерациям за выступления их спортсменов в четырех возрастных категориях.

Напомним, что первый этап чемпионата России по биатлону пройдет 22–28 сентября в Чайковском (Пермский край), а Кубок страны стартует в Ханты-Мансийске 22–28 ноября.