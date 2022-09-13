СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стал известен размер призовых на чемпионат и Кубок России в сезоне-2022/23

Об этом рассказали в СБР.
13 сентября 2022 18:01

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале назвал размер призовых денег на чемпионат и Кубок страны в сезоне-2022/23.

Организация выделила более 20 миллионов рублей призовых на чемпионат и Кубок России у мужчин и женщин. Более 9 млн рублей - на Первенство России и Всероссийские соревнования у юниоров и юниорок. Также 30 млн рублей - на выплаты региональным федерациям за выступления их спортсменов в четырех возрастных категориях.

Напомним, что первый этап чемпионата России по биатлону пройдет 22–28 сентября в Чайковском (Пермский край), а Кубок страны стартует в Ханты-Мансийске 22–28 ноября.

Это интересно:
Стал известен размер призовых на чемпионат и Кубок России в сезоне-2022/23
Об этом рассказали в СБР.
13.09.2022 18:01
Биатлон
Губерниев о смене Виролайнен спортивного гражданства: Нас и спрашивать никто не станет
Биатлонистка может начать выступать за Финляндию.
12.09.2022 12:33
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Российская биатлонистка Виролайнен выиграла серебро на чемпионате Финляндии
Спортсменка завоевала награду в индивидуальной гонке.
12.09.2022 09:47
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев назвал Гараничева не очень умным спортсменом
Между биатлонистом и комментатором завязалась пикировка.
09.09.2022 16:38
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев обвинил Гараничева в лукавстве
Ранее 34-летний биатлонист назвал комментатора лицемером.
09.09.2022 12:41
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Известна дата проведения второго тура выборов президента СБР
Российские биатлонисты пока отстранены от международных стартов.
07.09.2022 15:18
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Резцова пропустит этап Кубка Содружества в Раубичах
Спортсменка призналась, что не подготовилась к сезону должным образом.
02.09.2022 09:20
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Халили может получить бронзовую медаль ЧЕ-2021
Соревнования прошли в польском Душники-Здруй.
01.09.2022 18:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Президент Ассоциации биатлона США Кобб назначен генсекретарем IBU
Ранее с этой должности ушел Никлас Карлссон.
30.08.2022 13:21
Биатлон
автор: Александр Бойченко
Вирер выиграла гала-масс-старт на чемпионате мира по летнему биатлону
Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.
28.08.2022 15:00
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Карпин — злой гений «Спартака». Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Приведет ли Левандовски «Барселону» к первой победе в Мюнхене? Расклад на суперматч Лиги чемпионов
Во втором туре ЛЧ-2022/23 «Бавария» примет дома каталонский клуб во главе со своей бывшей суперзвездой Робертом Левандовски (13 сентября, 22:00 мск).
Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума
Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.
«Алькарас умеет всё, но Медведев способен его побеждать». Игорь Куницын — о новой первой ракетке мира
Тренер сборной России, чемпион Кубка Кремля-2018 Игорь Куницын поделился с «Плеймейкером» мнением о победе на US Open 19-летнего Карлоса Алькараса, который стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика