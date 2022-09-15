Гербулова одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества

В четверг, 15 сентября, состоялась спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
Отметим, что победительницей соревнований стала Наталья Гербулова, финишировавшая с результатом 22 минуты и 51,3 секунды. На огневых рубежах спортсменка допустила один промах.
На второй строчке расположилась Екатерина Носкова (+29,6; два промаха). Тройку лучших замкнула Тамара Дербушева (+44,4; один промах).
Добавим, что мужская спринтерская гонка запланирована на 13:40 мск.
источник: «Советский спорт»