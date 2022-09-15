Гербулова одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества

«Хочется видеть чемпионский хоккей у ЦСКА, не только когда петух в темечко клюнет». Федоров — об очередной волевой победе

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подробно разобрал игру своей команды в победном матче чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:2).