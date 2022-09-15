Смольский стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский занял первое место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества. Соревнования проходят в Раубичах.
Отметим, что 25-летний спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и показал на финише результат 21 минуту 35,8 секунды. Вторым стал россиянин Кирилл Бажин (+1,5; без промахов). Тройку лучших замкнул еще один представитель России, а именно Эдуард Латыпов (+9,4; один промах).
Добавим, что победительницей в женском спринте стала Наталья Гербулова.
источник: «Советский спорт»