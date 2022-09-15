Латыпов рассказал, в какой гонке выступит на чемпионате России по летнему биатлону

Многократный призер ОИ-2022 Эдуард Латыпов планирует выступить на летнем чемпионате России.
Напомним, что 28-летний спортсмен сегодня завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубке Содружества в Белоруссии.
«Сейчас проходят эти соревнования, после чего у нас будет небольшая пауза, а затем первый снег. После этого мы проведем собрание, сделаем анализ летней подготовки и будем смотреть, что мы упустили, где остались пробелы, чтобы в кратчайшие сроки их исправить. Я готовлюсь к эстафете на чемпионате России», — цитирует Латыпова «Метарейтинг».
Добавим, что победителем спринта стал белорусский биатлонист Антон Смольский.
источник: «Метарейтинг»