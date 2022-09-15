Латыпов рассказал, в какой гонке выступит на чемпионате России по летнему биатлону

В Тирасполе, в один день с Кокориным! Как Роналду забил своей первый гол в сезоне-2022/23

Криштиану Роналду прервал голевое молчание в матчах нынешнего сезона, закрепив победу «Манчестер Юнайтед» над «Шерифом» (2:0) с пенальти во 2-м туре Лиги Европы.