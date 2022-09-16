Отстранение биатлонистов из России от международных соревнований под эгидой IBU было продлено

Конгресс Международного союза биатлонистов принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Отмечается, что за сохранение санкций в отношении россиян проголосовали 39 федераций, а против – лишь две организации. Еще пять федераций воздержались от ответа. Также конгресс сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU.

Таким образом, отстранение России и Белоруссии от соревнований под эгидой IBU будет действовать до дальнейшего уведомления.