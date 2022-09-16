СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Отстранение биатлонистов из России от международных соревнований под эгидой IBU было продлено

Также IBU сохранил приостановку членства СБР в организации.
16 сентября 2022 14:03
автор: Владислав Корегин

Конгресс Международного союза биатлонистов принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Отмечается, что за сохранение санкций в отношении россиян проголосовали 39 федераций, а против – лишь две организации. Еще пять федераций воздержались от ответа. Также конгресс сохранил приостановку членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в IBU.

Таким образом, отстранение России и Белоруссии от соревнований под эгидой IBU будет действовать до дальнейшего уведомления.

Это интересно:
Отстранение биатлонистов из России от международных соревнований под эгидой IBU было продлено
Также IBU сохранил приостановку членства СБР в организации.
16.09.2022 14:03
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Латыпов рассказал, в какой гонке выступит на чемпионате России по летнему биатлону
Соревнования пройдут в сентябре в городе Чайковский.
15.09.2022 21:53
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Смольский стал победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества
На второй и третьей строчках расположились россияне Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов соответственно.
15.09.2022 15:15
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Гербулова одержала победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка Содружества
Соревнования проходят в Белоруссии.
15.09.2022 11:59
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Логинов рассказал о планах на участие в соревнованиях
Чемпионат России пройдет в Чайковском с 22 по 28 сентября.
14.09.2022 16:32
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен размер призовых на чемпионат и Кубок России в сезоне-2022/23
Об этом рассказали в СБР.
13.09.2022 18:01
Биатлон
Губерниев о смене Виролайнен спортивного гражданства: Нас и спрашивать никто не станет
Биатлонистка может начать выступать за Финляндию.
12.09.2022 12:33
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Российская биатлонистка Виролайнен выиграла серебро на чемпионате Финляндии
Спортсменка завоевала награду в индивидуальной гонке.
12.09.2022 09:47
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев назвал Гараничева не очень умным спортсменом
Между биатлонистом и комментатором завязалась пикировка.
09.09.2022 16:38
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Губерниев обвинил Гараничева в лукавстве
Ранее 34-летний биатлонист назвал комментатора лицемером.
09.09.2022 12:41
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Почему Альварес победит Головкина. Аргументы в пользу Канело
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Мексики Сауль Альварес будет защищать титулы во втором среднем весе в бою против казахстанца Геннадия Головкина. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри чемпиона.
Почему Головкин победит Альвареса. Аргументы в пользу GGG
18 сентября в Лас-Вегасе боксер из Казахстана Геннадий Головкин попробует отобрать чемпионские титулы во втором среднем весе у мексиканца Сауля Альвареса. «Плеймейкер» перечисляет главные козыри претендента.
В Кишиневе, в один день с Кокориным! Как Роналду забил своей первый гол в сезоне-2022/23
Криштиану Роналду прервал голевое молчание в матчах нынешнего сезона, закрепив победу «Манчестер Юнайтед» над «Шерифом» (2:0) с пенальти во 2-м туре Лиги Европы.
«Не успели отработать новую схему Абаскаля». Рассказов — после победы «Спартака» над «Факелом»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов подвел итоги победного кубкового матча против «Факела» (3:0).
Зачем Федун пришел на Кубок? Как «Спартак» разгромил «Факел» второй раз за три недели
В группе В Кубка России красно-белые уверенно победили в Москве воронежскую команду – 3:0.
Прыжок в историю! Как сын советских эмигрантов Малинин первым сделал четверной аксель
На турнире серии «Челленджер» в Лейк-Плэсиде 17-летний американец Илья Малинин чисто исполнил аксель в четыре с половиной оборота.
Холанд пригвоздил бывшую, «Ювентус» на краю пропасти, Месси творит историю. Обзор Лиги чемпионов
«Плеймейкер» - о матчах второго тура Лиги чемпионов.
«Хочется видеть чемпионский хоккей у ЦСКА, не только когда петух в темечко клюнет». Федоров — об очередной волевой победе
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подробно разобрал игру своей команды в победном матче чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (4:2).
Автор «Плеймейкера» — в полуфинале конкурса «Мисс Офис»-2022
Корреспондент службы новостей издания «Плеймейкер» Нана Лемонджава прошла отбор в полуфинальную стадию конкурса «Мисс Офис», победительница которого определится в Москве 19 ноября 2022 года.
Клаудиньо подвел «Зенит», ЦСКА вырвал победу «на флажке», блогеры вылетели. В Кубке России — весело
14 сентября прошли очередные матчи Кубка России. Неожиданностей хватало.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика