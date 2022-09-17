Гербулова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Отметим, что 26-летняя спортсменка допустила пять промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 32 минуты 35 секунд. Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова (+1.05,4; четыре промаха). Тройку лучших замкнула россиянка Екатерина Носкова (+1.15,3; пять промахов).

Добавим, что в пятницу, 16 сентября, Гербулова победила в спринтерской гонке.