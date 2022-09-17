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Гербулова стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка Содружества

Ранее уроженка Перми выиграла в спринте.
17 сентября 2022 12:45
автор: Владислав Корегин

Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Отметим, что 26-летняя спортсменка допустила пять промахов на огневых рубежах и финишировала с результатом 32 минуты 35 секунд. Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Алимбекова (+1.05,4; четыре промаха). Тройку лучших замкнула россиянка Екатерина Носкова (+1.15,3; пять промахов).

Добавим, что в пятницу, 16 сентября, Гербулова победила в спринтерской гонке.

источник: «Советский спорт»
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