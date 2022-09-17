Бабиков выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества

Стал известен победитель мужской гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Им стал россиянин Антон Бабиков.

Отметим, что 31-летний спортсмен показал на финише результат 34 минуты и 22,4 секунды. При этом он не допустил промахов на огневых рубежах.

Второе место заняла еще один представитель России Кирилл Бажин, проигравший победителю 10,8 секунды (два промаха). Тройку лучших замкнул белорус Антон Смольский (+35,0; три промаха).

Добавим, что второй этап Кубка Содружества проходит в Раубичах (Белоруссия).