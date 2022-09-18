Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества, не допустив промахов

Стал известен победитель масс-старта среди мужчин в рамках этапа Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах.
Победу в гонке одержал россиянин Максим Цветков. бронзовый призер ОИ-2022 не допустил промахов на рубежах. Вторым финишировал белорус Антон Смольский (+10,5), тройку призеров замкнул еще один россиянин Роман Еремин (+10,5).
Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых представителей двух государств отстранил IBU.
источник: «Советский спорт»