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«Это не значит, что нужно руки опускать»: Губерниев оставил эмоциональный пост о российском спорте

Среди прочего журналист потребовал сделать детские секции бесплатными.
20 сентября 2022 17:34
автор: Артур Гичунцев

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев предложил ряд действий по спасению российского спорта.

По его словам, отечественные атлеты еще не скоро вернутся на международную арену, поэтому власти должны сделать все, чтоб создать комфортные условия на внутренних соревнованиях.

«Еще раз для непонятливых!! Во всех практически видах спорта нас до международных стартов не допустят!!! И мы, скорее всего, пропустим две ближайшие Олимпиады!!!! Но это не значит, что нужно руки опускать!!! Поддерживать спорт и спортсменов, проводить соревнования, показывать их по телеку!!! И развивать детско-юношеский спорт!!!! Секции должны быть бесплатными, с достойной зарплатой у тренеров и педагогов!!!

И еще для любителей футбола!!! В азиатских лигах нас тоже не ждут!!!! Ещё раз!!! Бесплатные секции для наших детей!!! Достойная зарплата детским тренерам!!! Чтобы максимально снизить деградацию нашего спорта – спорту сейчас надо максимально помогать!!!» – написал журналист в соцсети.

источник: «Советский спорт»
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