Биатлонисты Вильхельм, Хенкель, Фишер и Бьорндален стали первыми членами зала славы IBU

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, а также немецкие спортсмены Кати Вильхельм, Андреа Хенкель и Свен Фишер стали первыми членами Зала славы Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на сайте организации.

Во время чемпионата мира по биатлону, проходящему в немецком Оберхофе, в честь спортсменов был дан торжественный ужин. Первые члены Зала славы были выбраны исполнительным советом организации.

На всех четверых биатлонистов в общей сложности приходится 17 золотых олимпийских медалей, 40 выигранных чемпионатов мира, 10 побед в общем зачете Кубка мира и 221 победа на его этапах.

«Все четыре спортсмена заслужили это признание за свои невероятные достижения и огромный вклад, внесенный в развитие биатлона. Они вдохновляли своими выступлениями и дали отличный ориентир для множества спортсменов», - цитирует сайт президента IBU Олле Далина.