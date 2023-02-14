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Биатлонисты Вильхельм, Хенкель, Фишер и Бьорндален стали первыми членами зала славы IBU

Они были выбраны исполнительным советом Международного союза биатлонистов.
14 февраля 2023 09:58
автор: Александр Евграфов

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, а также немецкие спортсмены Кати Вильхельм, Андреа Хенкель и Свен Фишер стали первыми членами Зала славы Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на сайте организации.

Во время чемпионата мира по биатлону, проходящему в немецком Оберхофе, в честь спортсменов был дан торжественный ужин. Первые члены Зала славы были выбраны исполнительным советом организации.

На всех четверых биатлонистов в общей сложности приходится 17 золотых олимпийских медалей, 40 выигранных чемпионатов мира, 10 побед в общем зачете Кубка мира и 221 победа на его этапах.

«Все четыре спортсмена заслужили это признание за свои невероятные достижения и огромный вклад, внесенный в развитие биатлона. Они вдохновляли своими выступлениями и дали отличный ориентир для множества спортсменов», - цитирует сайт президента IBU Олле Далина.

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