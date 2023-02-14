Спортивный арбитраж суд рассмотрит 21 марта иск российских биатлонистов

Спортивный арбитражный суд (CAS) 21 марта рассмотрит иск Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU) об отстранении российских спортсменов от международных турниров, сообщается на официальном сайте CAS.

В сентябре Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в связи с событиями на Украине.

В частности, из-за этого решения российские и белорусские биатлонисты пропускают чемпионат мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.