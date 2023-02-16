Гербулова выиграла спринт на этапе Кубке России в Чайковском

В Чайковском начался финальный этап Кубка России по биатлону.

В женском спринте победу одержала Наталья Гербулова, она не совершила ни одного промаха на двух огневых рубежах и на 20,4 секунды опередила Ирину Казакевич, ставшую второй, и на 27,7 сек. Анастасию Горееву, занявшую третье место, у обеих было по одному штрафному кругу.

Добавим, что лидером общего зачета является Виктория Сливко, занявшая в спринте шестое место. Она на семь очков опережает Елизавету Каплину, показавшую четвертый результат в сегодняшней гонке.

18 февраля женщины пробегут гонку преследования.