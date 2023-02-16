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Йоханнес Бе установил рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ

Соревнования проходят в немецком Оберхофе.
Йоханнес Бе установил рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ
16 февраля 2023 18:15
автор: Александр Поволоцкий

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бе и Марте Рейселанд выиграли сингл-микст на чемпионате мира.

Победители финишировали с результатом 35 минут и 37,1 секунды. Норвежцы допустили шесть промахов и однажды Бе ушел на штрафной круг.

Второе место занял австрийский дуэт Лиза Тереза Хаузер, Давид Комац (+13,8; 6 промахов). Бронзу завоевали итальянцы Лиза Витоцци и Томазо Джакомель (+ 51,0; 2 штрафных круга и 9 промахов).

Таким образом, Бе завоевал пятую медаль на этом чемпионате мира. Норвежец побил рекорд по количеству золотых наград на одном ЧМ среди мужчин.

Всего в активе Бе 17 медалей высшего достоинства на чемпионатах мира.

источник: «Советский спорт»
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