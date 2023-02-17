Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка России

В Чайковском продолжается заключительный этап Кубка России по биатлону.
В мужской спринтерской гонке победу одержал Эдуард Латыпов. С одним промахом на двух огневых рубежах он опередил на 38,5 секунды Даниила Серохвостова, который с одним штрафным кругом занял второе место.
Бронзу завоевал Ильназ Мухамедзянов, он допустил два промаха, проиграв победителю 1 минуту и 1,5 секунды. Менее шести секунд до призового места не хватило ставшему четвертым и зашедшему на два штрафных круга Кариму Халили.
Отметим, что Халили продолжает лидировать в общем зачете. Он опережает Александра Поварницына на 15 очков. Поварницын в спринте занял шестое место.
18 февраля состоится гонка преследования.
Кубок России по биатлону
6-й этап, Чайковский
Спринт, мужчины
1. Эдуард Латыпов - 23:72.2 (1 промах)
2. Даниил Серохвостов +38,5 (1)
3. Ильназ Мухамедзянов +1:01,5 (2)
4. Карим Халили +1:07,1 (2)
5. Петр Пащенко +1:09,2 (1)
6. Александр Поварницын +1:13,2 (2)...