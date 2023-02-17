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Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка России

Гонка прошла в Чайковском.
17 февраля 2023 10:39
автор: Максим Скороходов

В Чайковском продолжается заключительный этап Кубка России по биатлону.

В мужской спринтерской гонке победу одержал Эдуард Латыпов. С одним промахом на двух огневых рубежах он опередил на 38,5 секунды Даниила Серохвостова, который с одним штрафным кругом занял второе место.

Бронзу завоевал Ильназ Мухамедзянов, он допустил два промаха, проиграв победителю 1 минуту и 1,5 секунды. Менее шести секунд до призового места не хватило ставшему четвертым и зашедшему на два штрафных круга Кариму Халили.

Отметим, что Халили продолжает лидировать в общем зачете. Он опережает Александра Поварницына на 15 очков. Поварницын в спринте занял шестое место.

18 февраля состоится гонка преследования.

Кубок России по биатлону

6-й этап, Чайковский

Спринт, мужчины

1. Эдуард Латыпов - 23:72.2 (1 промах)

2. Даниил Серохвостов +38,5 (1)

3. Ильназ Мухамедзянов +1:01,5 (2)

4. Карим Халили +1:07,1 (2)

5. Петр Пащенко +1:09,2 (1)

6. Александр Поварницын +1:13,2 (2)...

источник: «Советский спорт»
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