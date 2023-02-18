Куклина выиграла гонку преследования в финале Кубка России по биатлону

Биатлонистка Лариса Куклина выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Чайковском (Пермский край).

Стартовавшая седьмой, она преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 34 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй финишировала Анастасия Гореева, отставшая на 0,8 секунды, допустившая один промах, третье место у Натальи Гербуловой, которая отстала на 23,4 секунды и допустила четыре промаха.

Куклина стала обладателем Малого кубка в зачете гонок преследования.