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Куклина выиграла гонку преследования в финале Кубка России по биатлону

Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
18 февраля 2023 09:50
автор: Александр Евграфов

Биатлонистка Лариса Куклина выиграла гонку преследования в финале Кубка России в Чайковском (Пермский край).

Стартовавшая седьмой, она преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 34 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй финишировала Анастасия Гореева, отставшая на 0,8 секунды, допустившая один промах, третье место у Натальи Гербуловой, которая отстала на 23,4 секунды и допустила четыре промаха.

Куклина стала обладателем Малого кубка в зачете гонок преследования.

источник: «Советский спорт»
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Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
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