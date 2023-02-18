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Латыпов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Его преимущество над ближайшим преследователем превысило минуту.
18 февраля 2023 12:54
автор: Александр Евграфов

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования в финале Кубка России в Чайковском (Пермский край).

Латыпов преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 43,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторым финишировал Карим Халили, отстав на 1 минуту 1,7 секунды и допустив один промах, третье место у Кирилла Бажина (+1.09,3; без промахов).

Халили стал победителем общего зачета спринтерских гонок и выиграл Малый хрустальный кубок.

Напомним, что решением Конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Белорусские спортсмены выступают на Кубке России.

источник: «Советский спорт»
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