Латыпов выиграл гонку преследования в финале Кубка России

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования в финале Кубка России в Чайковском (Пермский край).

Латыпов преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 43,4 секунды, не допустив ни одного промаха.

Вторым финишировал Карим Халили, отстав на 1 минуту 1,7 секунды и допустив один промах, третье место у Кирилла Бажина (+1.09,3; без промахов).

Халили стал победителем общего зачета спринтерских гонок и выиграл Малый хрустальный кубок.

Напомним, что решением Конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований. Белорусские спортсмены выступают на Кубке России.