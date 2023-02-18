ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Франции прервала серию из 13 побед норвежца Бе в текущем сезоне

17-кратный чемпион мира довольствовался в этот раз серебряной медалью.
18 февраля 2023 16:07
автор: Александр Евграфов

Биатлонисты сборной Франции победили в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира, проходящем в немецком Оберхофе и прервали серию из 13 побед норвежца Йоханнеса Бе в текущем сезоне.

Французская команда в составе Антонена Гигонна, Фабьена Клода, Эмильена Жаклена и Кентена Фийона Майе преодолели дистанцию за 1 час 21 минуту 48,8 секунды, допустив 9 промахов и пройдя 1 штрафной круг.

Норвежцы (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) отстали на 38,8 секунд и допустили 14 промахов, пробежав 2 штрафных круга.

Третьей финишировала шведская команда (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) с отставанием 1 минута 39,9 секунды, пройдя 1 штрафной круг и допустив на дистанции 13 промахов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сборная Франции прервала серию из 13 побед норвежца Бе в текущем сезоне
17-кратный чемпион мира довольствовался в этот раз серебряной медалью.
18.02.2023 16:07
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Латыпов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Латыпов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Его преимущество над ближайшим преследователем превысило минуту.
18.02.2023 12:54
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Куклина стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России
Куклина стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России
Спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.
18.02.2023 09:50
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка России
Латыпов выиграл спринт на заключительном этапе Кубка России
Гонка прошла в Чайковском.
17.02.2023 10:39
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Йоханнес Бе установил рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ
Йоханнес Бе установил рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ
Соревнования проходят в немецком Оберхофе.
16.02.2023 18:15
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Гербулова выиграла спринт на этапе Кубке России в Чайковском
Гербулова выиграла спринт на этапе Кубке России в Чайковском
С 16 по 19 февраля пройдут решающие гонки турнира.
16.02.2023 10:34
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Спортивный арбитраж суд рассмотрит 21 марта иск российских биатлонистов
Речь идет об оспаривании решения IBU от отстранении российских спортсменов от международных турниров.
14.02.2023 14:59
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Биатлонисты Вильхельм, Хенкель, Фишер и Бьорндален стали первыми членами зала славы IBU
Биатлонисты Вильхельм, Хенкель, Фишер и Бьорндален стали первыми членами зала славы IBU
Они были выбраны исполнительным советом Международного союза биатлонистов.
14.02.2023 09:58
Биатлон
автор: Александр Евграфов
Йоханнес Бе победил в гонке преследования на чемпионате мира
Соревнования проходят в немецком Оберхофе.
12.02.2023 18:29
Биатлон
Симон победила в гонке преследования на чемпионате мира
Соревнования проходят в Оберхофе.
12.02.2023 16:33
Биатлон
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика