Сборная Франции прервала серию из 13 побед норвежца Бе в текущем сезоне

Биатлонисты сборной Франции победили в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира, проходящем в немецком Оберхофе и прервали серию из 13 побед норвежца Йоханнеса Бе в текущем сезоне.

Французская команда в составе Антонена Гигонна, Фабьена Клода, Эмильена Жаклена и Кентена Фийона Майе преодолели дистанцию за 1 час 21 минуту 48,8 секунды, допустив 9 промахов и пройдя 1 штрафной круг.

Норвежцы (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) отстали на 38,8 секунд и допустили 14 промахов, пробежав 2 штрафных круга.

Третьей финишировала шведская команда (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) с отставанием 1 минута 39,9 секунды, пройдя 1 штрафной круг и допустив на дистанции 13 промахов.