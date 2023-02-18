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Италия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира в Оберхофе

В составе победительниц продолжает выступать Доротея Вирер.
18 февраля 2023 18:37
автор: Александр Шульгин

Сборная Италии по биатлону выиграла женскую эстафету на проходящем в немецком Оберхофе чемпионате мира по биатлону.

Итальянки использовали всего два дополнительных патрона за всю гонку и на 24,7 секунды опередили занявших второе место немок, которым понадобилось шесть раз дозаряжать винтовку.

Замкнули тройку призеров шведки, которые использовали 11 дополнительных патронов и заехали на два штрафных круга.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
2. Германия – отставание 24,7 (0+6).
3. Швеция + 55,7 (2+11).
4. Франция +1.31,6 (1+12)
5. Австрия +2.08,0 (0+12).
6. Норвегия +2.20,9 (4+13).

источник: «Советский спорт»
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