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Дербушева одержала победу в большом масс-старте на последнем этапе Кубка России

Соревнования прошли в Чайковском.
19 февраля 2023 10:12
автор: Александр Поволоцкий

Тамара Дербушева выиграла большой масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Чайковском.

Отметим, что 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 36 минут и 57,1 секунды. Дербушева не допустила ни одного промаха на рубежах.

Второе место заняла Ирина Казакевич (+30,3;два промаха). Третьей стала Натальи Гербулова (+50,0; три промаха).

Кубок России

Женщины. Большой масс-старт

1. Тамара Дербушева — 36.57,1 (0)

2. Ирина Казакевич — 30,3 (2)

3. Наталья Гербулова — 50,0 (3)

4. Наталия Шевченко — 54,4 (4)

5. Анастасия Егорова — 54,7 (4)

6. Виктория Сливко — 1.02,6 (3)...

источник: «Советский спорт»
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