Дербушева одержала победу в большом масс-старте на последнем этапе Кубка России

Тамара Дербушева выиграла большой масс-старт на последнем этапе Кубка России по биатлону, который проходил в Чайковском.
Отметим, что 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 36 минут и 57,1 секунды. Дербушева не допустила ни одного промаха на рубежах.
Второе место заняла Ирина Казакевич (+30,3;два промаха). Третьей стала Натальи Гербулова (+50,0; три промаха).
Кубок России
Женщины. Большой масс-старт
1. Тамара Дербушева — 36.57,1 (0)
2. Ирина Казакевич — 30,3 (2)
3. Наталья Гербулова — 50,0 (3)
4. Наталия Шевченко — 54,4 (4)
5. Анастасия Егорова — 54,7 (4)
6. Виктория Сливко — 1.02,6 (3)...
источник: «Советский спорт»