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Бабиков выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России

Соревнования проходили в Пермском крае.
19 февраля 2023 11:39
автор: Александр Поволоцкий

Антон Бабиков пришел первым к финишу в масс-старте на Кубке России в Чайковском.

Отметим, что спортсмен из Республики Башкортостан преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 41,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Роман Еремин, представляющий Новосибирскую область (отставание +7,6 секунды; два промаха), третьим финишировал Карим Халили из Москвы (+19,0; два промаха).

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты временно отстранены от Кубка мира.

источник: «Советский спорт»
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