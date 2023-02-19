Бабиков выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России

Антон Бабиков пришел первым к финишу в масс-старте на Кубке России в Чайковском.

Отметим, что спортсмен из Республики Башкортостан преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 41,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял Роман Еремин, представляющий Новосибирскую область (отставание +7,6 секунды; два промаха), третьим финишировал Карим Халили из Москвы (+19,0; два промаха).

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты временно отстранены от Кубка мира.