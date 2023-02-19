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«Ехал в последней гонке, считал очки». Халили - о победе в общем зачете Кубка России

Заключительный этап прошел в Чайковском.
19 февраля 2023 13:40
автор: Александр Поволоцкий

Карим Халили отреагировал на свою победу в общем зачёте Кубка России по биатлону.

Напомним, что спортсмен набрал 571 очко. Московский биатлонист опередил Александра Поварницына на 20 баллов.

В масс-старте на заключительном этапе турнира Халили занял третье место.

«Ехал, считал очки. Перед последней стойкой мне говорили, что Поварницын идёт четвёртым, а я шёл на 6-8 месте. Пришёл на рубеж, посмотрел на установку и увидел, что Саша промазал. Решил, что сейчас ошибаться точно нельзя. Когда увидела Сашу перед собой на последнем круге, подумал: «Вот сейчас будет интересно», — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».

Лучшим в зачете масс-стартов Кубка России стал Антон Бабиков.

источник: «Советский спорт»
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