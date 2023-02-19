Анастасия Гореева: Не ожидала, что выиграю общий зачет Кубка России

Анастасия Гореева отреагировала на свою победу в общем зачете Кубка России по биатлону.

Напомним, что 23-летняя спортсменка набрала 543 очка. За счет большего количества побед на этапах Гореева обошла Викторию Сливко.

В гонке с общего старта Анастасия стала 12-й.

«Честно говоря, не ожидала, что выиграю общий зачёт. Я старалась обогнать спортсменок на последнем круге, чтобы хотя бы взять трофей по масс-стартам», — заявила Гореева после гонки.

Напомним, что заключительный этапа прошел в Чайковском.