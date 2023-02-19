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Самуэльссон выиграл масс-старт на ЧМ-2023, Йоханнес Бе - третий

Соревнования проходят в Германии.
19 февраля 2023 15:33
автор: Александр Поволоцкий

Завершилась мужская гонка с общего старта в рамках чемпионата мира по биатлону.

Победителем соревнования в Оберхоф стал Себастиан Самуэльссон из Швеции. Чемпион преодолел дистанцию за 36 минут и 42,8 секунды. Шведский биатлонист не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль его партнер по сборной Мартин Понсилуома. Он отстал от победителя на 9,6 секунды (два промаха).

Бронзовая медаль у Йоханнеса Бе из Норвегии (+ 38,8;3). Ранее он завоевал пять золотых наград.

источник: «Советский спорт»
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