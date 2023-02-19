Самуэльссон выиграл масс-старт на ЧМ-2023, Йоханнес Бе - третий

Завершилась мужская гонка с общего старта в рамках чемпионата мира по биатлону.

Победителем соревнования в Оберхоф стал Себастиан Самуэльссон из Швеции. Чемпион преодолел дистанцию за 36 минут и 42,8 секунды. Шведский биатлонист не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль его партнер по сборной Мартин Понсилуома. Он отстал от победителя на 9,6 секунды (два промаха).

Бронзовая медаль у Йоханнеса Бе из Норвегии (+ 38,8;3). Ранее он завоевал пять золотых наград.