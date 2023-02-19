Шведка Ханна Эберг выиграла последнюю гонку чемпионата мира по биатлону

В немецком Оберхофе завершился 56-й чемпионат мира по биатлону.

В заключительной гонке всего турнира выступали женщины, они бежали масс-старт.

Победу в нем одержала Ханна Эберг, допустившая два промаха на четырех огневых рубежах.

Она опередила на 4,8 секунды норвежку Ингрид Тандревольд, зашедшую на один штрафной круг и ставшую второй.

Третье место с отставанием в 20,8 секунд от победителя заняла француженка Жулия Симон, она промахнулась трижды.

Добавим, что ранее в мужском масс-старте победу одержал еще один представитель Швеции Себастьян Самуэльссон.