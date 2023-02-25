ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дербушева выиграла суперпасьют на чемпионате России

Турнир проходит в Ижевске.
25 февраля 2023 13:33
автор: Максим Скороходов

В Ижевске завершился женский суперасьют в рамках чемпионата России по биатлону.

Победу в нем одержала Тамара Дербушева, допустившая один промах на четырех огневых рубежах, опередившая на 53,4 секунды Наталью Гербулову, ставшую второй с пятью ошибками на стрельбе.

Третье место с отставанием в 1 минуту и одну десятую секунды от победителя поделили Екатерина Носкова и Наталья Гербулова. Носкова совершила пять промахов, а Гербулова - три.

26 февраля российские биатлонистки побегут масс-старт.

Открытый чемпионат России по биатлону-2023. Ижевск

Суперпасьют. Женщины

1. Тамара Дербушева – 20.34,7 (1 промах)
2. Ирина Казакевич + 53,4 (5)
3. Екатерина Носкова + 1.00,1 (5)
3. Наталья Гербулова + 1.00,1 (3)
5. Анастасия Батманова + 1.17,9 (5)
6. Виктория Сливко + 1.34,0 (6)
7. Анастасия Гореева + 1.36,5 (5)
8. Ксения Довгая + 1.59,3 (4)
9. Владислава Гаврилова + 2.04,8 (3)
10. Ирина Кручинкина-Шаклеина + 2.05,7 (6)...

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Поварницын выиграл суперпасьют на чемпионате России по биатлону, выиграв финиш у белоруса Смольского
Турнир проходит в Ижевске.
25.02.2023 14:13
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Дербушева выиграла суперпасьют на чемпионате России
Турнир проходит в Ижевске.
25.02.2023 13:33
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Соревнования проходят в Ижевске.
23.02.2023 15:28
Биатлон
Шевченко победила в общем зачете индивидуальных гонок Кубка России
Спортсменка получила малый хрустальный глобус.
23.02.2023 11:58
Биатлон
Куклина победила в индивидуальной гонке на чемпионате России
Куклина победила в индивидуальной гонке на чемпионате России
Соревнования проходят в Ижевске.
23.02.2023 11:16
Биатлон
Йоханнес Бе - о Большунове в биатлоне: Не уверен, что он хорошо бы стрелял
В Норвегии спросили о шансах величайшего лыжника нынешнего поколения в схожем виде спорта.
19.02.2023 23:30
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Шведка Ханна Эберг выиграла последнюю гонку чемпионата мира по биатлону
В Оберхофе шведский день.
19.02.2023 18:28
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Самуэльссон выиграл масс-старт на ЧМ-2023, Йоханнес Бе - третий
Соревнования проходят в Германии.
19.02.2023 15:33
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Анастасия Гореева: Не ожидала, что выиграю общий зачет Кубка России
У мужчин лучшим стал Карим Халили.
19.02.2023 14:20
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
«Ехал в последней гонке, считал очки». Халили - о победе в общем зачете Кубка России
Заключительный этап прошел в Чайковском.
19.02.2023 13:40
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика