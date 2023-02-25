Дербушева выиграла суперпасьют на чемпионате России

В Ижевске завершился женский суперасьют в рамках чемпионата России по биатлону.

Победу в нем одержала Тамара Дербушева, допустившая один промах на четырех огневых рубежах, опередившая на 53,4 секунды Наталью Гербулову, ставшую второй с пятью ошибками на стрельбе.

Третье место с отставанием в 1 минуту и одну десятую секунды от победителя поделили Екатерина Носкова и Наталья Гербулова. Носкова совершила пять промахов, а Гербулова - три.

26 февраля российские биатлонистки побегут масс-старт.

Открытый чемпионат России по биатлону-2023. Ижевск

Суперпасьют. Женщины

1. Тамара Дербушева – 20.34,7 (1 промах)

2. Ирина Казакевич + 53,4 (5)

3. Екатерина Носкова + 1.00,1 (5)

3. Наталья Гербулова + 1.00,1 (3)

5. Анастасия Батманова + 1.17,9 (5)

6. Виктория Сливко + 1.34,0 (6)

7. Анастасия Гореева + 1.36,5 (5)

8. Ксения Довгая + 1.59,3 (4)

9. Владислава Гаврилова + 2.04,8 (3)

10. Ирина Кручинкина-Шаклеина + 2.05,7 (6)...