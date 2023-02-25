Поварницын выиграл суперпасьют на чемпионате России по биатлону, выиграв финиш у белоруса Смольского

В Ижевске завершился мужской суперпасью в рамках чемпионата России по биатлону.
Победу в нем одержал Александр Поварницын, выиграв финиш у белоруса Антона Смольского (+0,8 сек.). У Поварницына был один промах на четырех огневых рубежах, а Смольский зашел на три штрафных круга.
Третье место с тремя промахами занял Карим Халили (+7,6 сек.)
26 февраля российские биатлонисты побегут масс-старт.
Открытый чемпионат России по биатлону-2023. Ижевск
Суперпасьют. Мужчины
1. Александр Поварницын - 18.27,7 (1 промах).
2. Антон Смольский + 0,8 (3).
3. Карим Халили +7,6 (3).
4. Роман Еремин +12,0 (3).
5. Эдуард Латыпов +15,6 (3)...
источник: «Советский спорт»