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Поварницын выиграл суперпасьют на чемпионате России по биатлону, выиграв финиш у белоруса Смольского

Турнир проходит в Ижевске.
25 февраля 2023 14:13
автор: Максим Скороходов

В Ижевске завершился мужской суперпасью в рамках чемпионата России по биатлону.

Победу в нем одержал Александр Поварницын, выиграв финиш у белоруса Антона Смольского (+0,8 сек.). У Поварницына был один промах на четырех огневых рубежах, а Смольский зашел на три штрафных круга.

Третье место с тремя промахами занял Карим Халили (+7,6 сек.)

26 февраля российские биатлонисты побегут масс-старт.

Открытый чемпионат России по биатлону-2023. Ижевск

Суперпасьют. Мужчины

1. Александр Поварницын - 18.27,7 (1 промах).
2. Антон Смольский + 0,8 (3).
3. Карим Халили +7,6 (3).
4. Роман Еремин +12,0 (3).
5. Эдуард Латыпов +15,6 (3)...

источник: «Советский спорт»
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